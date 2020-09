Suarez cittadinanza esame | la Procura conferma | ‘Tutto truccato’

Corriere : ?? ULTIM'ORA - La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa - Gazzetta_it : #Suarez, #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università - Sport_Mediaset : +++Breaking news +++ #Suarez , cittadinanza con truffa: GDF nell'ateneo di #Perugia - T_Russo_ : RT @Sport_Mediaset: +++Breaking news +++ #Suarez , cittadinanza con truffa: GDF nell'ateneo di #Perugia - peppe844 : RT @tuttosport: #Suarez nella bufera: ha ottenuto la cittadinanza italiana con una truffa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez cittadinanza

L'uruguaiano avrebbe ottenuto la cittadinanza con una truffa PERUGIA (ITALPRESS) - La pista che portava Luis Suarez in Italia, magari alla Juventus o all'Inter, tramonta definitivamente anche per ...Perquisizioni all'Università per Stranieri da parte della Guardia di Finanza. Sospetti su presunte irregolarità nell'esame sostenuto dall'uruguaiano. L’esame propedeutico per l’ottenimento della citta ...