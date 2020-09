Squalifica per Fausto Leali al Grande Fratello: aveva esaltato Mussolini con la bufala delle pensioni (Di martedì 22 settembre 2020) Nelle ultime ore, è arrivata la conferma sulla Squalifica di Fausto Leali dal Grande Fratello. Il noto cantante, come potrete notare qui di seguito, aveva parlato bene di Mussolini e del Fascismo, evidenziando le cose buone fatte dal Duce durante il ventennio. La decisione è stata confermata su Twitter, al di là delle nozioni inesatte che erano state espresse la scorsa settimana dal diretto interessato.La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente Squalificato e deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/5QIBnWGmO5— Grande Fratello (@GrandeFratello) ... Leggi su bufale (Di martedì 22 settembre 2020) Nelle ultime ore, è arrivata la conferma sulladidal. Il noto cantante, come potrete notare qui di seguito,parlato bene die del Fascismo, evidenziando le cose buone fatte dal Duce durante il ventennio. La decisione è stata confermata su Twitter, al di lànozioni inesatte che erano state espresse la scorsa settimana dal diretto interessato.La decisione disuè arrivata: è ufficialmenteto e deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/5QIBnWGmO5—(@) ...

