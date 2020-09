“Scilla” tra mito e poesia: tutta la suggestione della classicità nel romanzo di Kessel Pace (Di martedì 22 settembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Per nostra fortuna – di noi autori calabresi, intendo – quel patriarca della cultura italiana che è Walter Pedullà, uno dei più grandi, insieme col suo maestro Debenedetti, critici letterari del Novecento, nei suoi numerosi scritti dedicati, nel corso di sessant’anni, alla narrativa meridionale (raccolti non molti anni fa nel volume “Il mondo visto da sotto”), oltre che collocare nel giusto contesto e dar loro il rilievo che meritano, scrittori di durevole tenuta, da Alvaro a Strati a La Cava, ha concesso “l’onore delle armi” anche a tutta una serie di “fratelli” – cronologicamente – “minori”, ma non per ciò poco rilevanti, definendo così un panorama della vita culturale di questa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Per nostra fortuna – di noi autori calabresi, intendo – quel patriarcacultura italiana che è Walter Pedullà, uno dei più grandi, insieme col suo maestro Debenedetti, critici letterari del Novecento, nei suoi numerosi scritti dedicati, nel corso di sessant’anni, alla narrativa meridionale (raccolti non molti anni fa nel volume “Il mondo visto da sotto”), oltre che collocare nel giusto contesto e dar loro il rilievo che meritano, scrittori di durevole tenuta, da Alvaro a Strati a La Cava, ha concesso “l’onore delle armi” anche auna serie di “fratelli” – cronologicamente – “minori”, ma non per ciò poco rilevanti, definendo così un panoramavita culturale di questa ...

