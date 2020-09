Roma, non c'è pace. Dalla Spagna: "L'Atletico Madrid pensa a Dzeko" (Di martedì 22 settembre 2020) Roma - Non c'è pace per i tifosi della Roma. Perché scongiurato l'addio di Edin Dzeko alla Juventus che ha virato su Morata, adesso il centravanti bosniaco è finito nel mirino dell'Atletico Madrid . ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020)- Non c'per i tifosi della. Perché scongiurato l'addio di Edinalla Juventus che ha virato su Morata, adesso il centravanti bosniaco; finito nel mirino dell'. ...

fanpage : Si mette male per i fratelli Bianchi. L’avvocato ha rinunciato a difenderli - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Rischio sconfitta a tavolino contro il Verona Schierato Diawara non iscritto in lista over 22… - ZZiliani : Concludendo. De Laurentiis manda a picco i piani della Juve e perde 25 milioni (ma può ancora vendere Milik all’est… - SaverioTolomeo : @PinoVaccaro77 @Daje_Roma1 @aleaus81 Chi ha commesso l'errore era un dipendente della Roma di Pallotta. Vabbè io mi… - doddy610 : RT @ziaiaia3: Vi auguro di poterla vedere almeno una volta al tramonto, magari ammantata di foglie gialle mentre un artista di strada col s… -