Roma, incendio in un appartamento nella notte: donna trovata morta (Di martedì 22 settembre 2020) Una donna è morta questa notte nella sua abitazione di via Satrico a Roma, all’interno della quale è divampato un incendio. Un incendio è divampato durante la scorsa notte in una casa sita in via Satrico, nel quartiere Appio Latino di Roma. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno domato le … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020) Unaquestasua abitazione di via Satrico a, all’interno della quale è divampato un. Unè divampato durante la scorsain una casa sita in via Satrico, nel quartiere Appio Latino di. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno domato le … L'articolo proviene da YesLife.it.

emergenzavvf : #Roma, intervento stanotte dei #vigilidelfuoco per l’incendio in un appartamento al quarto piano di un condominio i… - emergenzavvf : Dalle ore 16 #vigilidelfuoco impegnati per l’#incendio di rifiuti in una discarica a #Roma, altezza via della Foce… - Notiziedi_it : Incendio al quarto piano di una palazzina a Roma, morta una donna - interrisnews : Paura per gli inquilini dello stabile interessato dal #rogo a #Roma - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Incendio al quarto piano di una palazzina a Roma, morta una donna -