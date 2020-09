Referendum sul taglio dei parlamentari, i risultati (Di martedì 22 settembre 2020) Stravince il Sì con quasi il 70% al quesito del Referendum costitizionale per la riduzione del numero dei parlamentari eletti che passano da 945 a 600. Dopo la chiusura dei seggi, alle 15 del 21 settembre, è cominciato lo spoglio delle schede referendarie, le prime ad essere scrutinate anche nelle 7 Regioni e 962 Comuni dove i cittadini sono stati chiamati a rinnovare le amministrazioni locali. Fin dai primi risultati parziali si è capito che il Sì viaggiava verso una larghissima vittoria con la percentuale finale fissata a 69,6% dei suffragi (17.168.497 voti), mentre il No ha raccolto il 30,4% dei voti (7.484.940) degli italiani che si sono recati alle urne. L'affluenza per il voto referendario è risultata del 53,8% alla chiusura delle operazioni di voto, seppure con punte più alte dove si ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 settembre 2020) Stravince il Sì con quasi il 70% al quesito delcostitizionale per la riduzione del numero deieletti che passano da 945 a 600. Dopo la chiusura dei seggi, alle 15 del 21 settembre, è cominciato lo spoglio delle schede referendarie, le prime ad essere scrutinate anche nelle 7 Regioni e 962 Comuni dove i cittadini sono stati chiamati a rinnovare le amministrazioni locali. Fin dai primiparziali si è capito che il Sì viaggiava verso una larghissima vittoria con la percentuale finale fissata a 69,6% dei suffragi (17.168.497 voti), mentre il No ha raccolto il 30,4% dei voti (7.484.940) degli italiani che si sono recati alle urne. L'affluenza per il voto referendario è risultata del 53,8% alla chiusura delle operazioni di voto, seppure con punte più alte dove si ...

dariofrance : Grazie a @nzingaretti che in mezzo a pressioni e pessimismi di ogni tipo ha tenuto il timone del partito nella dire… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Urne aperte per regionali e referend… - Capezzone : +++Speciale ?@QRepubblica? #quartarepubblica+++ CLIPPINO 2 (grazie a ?@strange_days_82?) Sul referendum - teoxandra : RT @Giulio_Firenze: Più che della Toscana, Salvini dovrebbe preoccuparsi del plebiscito per Zaia. Più che del SI al referendum, i 5S dovr… - sararigby7 : @flores_milano @federic56795759 Io ho letto tutto sul referendum. E davvero mi stupisco! Ma va be’, vediamo cosa succede ???????????? -