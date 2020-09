Puglia, donna muore folgorata mentre si asciuga i capelli con il phon (Di martedì 22 settembre 2020) Immane tragedia due giorni fa a Gagliano del Capo nel Salento. Una donna di 38 anni è stata vittima di un fatale incidente domestico. La donna è morta folgorata mentre si stava asciugando i capelli con il phon. Il tragico incidente si è consumato nell’abitazione della donna in via XXIV Maggio a Gagliano del Capo. Sembra che la donna, mentre si stava asciugando i capelli avrebbe messo i piedi nell’acqua. La donna è stata investita da una fatale scossa elettrica. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che accertare la morte della donna. Leggi su baritalianews (Di martedì 22 settembre 2020) Immane tragedia due giorni fa a Gagliano del Capo nel Salento. Unadi 38 anni è stata vittima di un fatale incidente domestico. Laè mortasi stavando icon il. Il tragico incidente si è consumato nell’abitazione dellain via XXIV Maggio a Gagliano del Capo. Sembra che lasi stavando iavrebbe messo i piedi nell’acqua. Laè stata investita da una fatale scossa elettrica. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che accertare la morte della

