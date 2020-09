Porsche Panamera - Al volante del restyling in tre versioni | GTS | Turbo S e 4S E-Hybrid

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Giunta a metà del suo ciclo di vita, la seconda generazione dellasi rinnova nel look e con il Model Year 2021 va alla ricerca di un nuovo e miglior equilibrio tra eleganza e sportività, confort e prestazioni. Delle novità introdotte con questo facelift vi avevamo già parlato in dettaglio in un articolo pubblicato circa un mese fa, in occasione della diffusione delle prime foto ufficiali. Ora è giunta finalmente lora di vedere anche come si comporta su strada lammiraglia tedesca dopo gli affinamenti fatti dai tecnici di Zuffenhausen.In punta di matita. Da un punto di vista estetico non ci sono stravolgimenti alla linea della. La differenza principale rispetto al passato è ladozione di serie su tutti gli esemplari del grintoso frontale Sport ...