Nonna Lisa al seggio a 109 anni | come nel 1946

(Di martedì 22 settembre 2020) Manila Alfano Neanche la paura del Covid ha fermato Luisa Zappitelli. Sempre presente alle consultazioni Il prossimo 8 novembre compirà 109. Eppure ieri Luisa è uscita di casa ed è andata a votare. Neanche il Covid ha fermato larecord Luisa Zappitelli,, che, ligia al dovere, ha votato per il referendum costituzionale. Una cittadina modello, continuando una catena che dura dal 2 giugno, quando a 35votò per scegliere tra Repubblica e Monarchia. Da alloraLuisa, vespista doc, allevatrice di canarini e grande estimatrice del presidente della Mattarella, non ha mai saltato un'elezione perchè ne riconosce il valore. Un'opportunità prima di tutto per chi nasceva donna e non ne aveva il ...