Morata saluta l’Atletico Madrid: «Una delle cose più belle» (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata ha salutato i tifosi dell’Atletico Madrid: nelle prossime ore sarà un nuovo calciatore della Juventus Alvaro Morata, prossimo attaccante della Juventus, ha salutato i tifosi dell’Atletico Madrid attraverso un post pubblicato su Instagram. «Cari Atleticos, giocare per l’Atletico de Madrid è stata una delle cose più belle che mi siano capitate nella vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio abbonamento al Metropolitano. Voglio ringraziarvi per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno di voi dal momento in cui sono arrivato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Alvarohato i tifosi dell’Atletico: nelle prossime ore sarà un nuovo calciatore della Juventus Alvaro, prossimo attaccante della Juventus, hato i tifosi dell’Atleticoattraverso un post pubblicato su Instagram. «Cari Atleticos, giocare per l’Atletico deè stata unapiùche mi siano capitate nella vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio abbonamento al Metropolitano. Voglio ringraziarvi per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno di voi dal momento in cui sono arrivato». Leggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ?????? #Morata saluta i tifosi dell'#Atleti prima di essere ufficializzato dalla #Juventus 'Cari Atléticos, giocare pe… - Roby_CurvaSud : RT @marcoconterio: ?????? #Morata saluta i tifosi dell'#Atleti prima di essere ufficializzato dalla #Juventus 'Cari Atléticos, giocare per l'A… - acdicerbo : RT @marcoconterio: ?????? #Morata saluta i tifosi dell'#Atleti prima di essere ufficializzato dalla #Juventus 'Cari Atléticos, giocare per l'A… - sportli26181512 : Morata saluta l'Atletico Madrid: il lungo messaggio social ai Colchoneros. Ora la Juve: Attraverso un lungo post su… - salvatore3269 : RT @marcoconterio: ?????? #Morata saluta i tifosi dell'#Atleti prima di essere ufficializzato dalla #Juventus 'Cari Atléticos, giocare per l'A… -