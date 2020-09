Milano | intervento al cervello con microscopio robot | prima volta al mondo

repubblica : All'ospedale di Bergamo il trapianto di cuore numero mille: 35 anni fa il primo intervento nella struttura di eccel… - Azione_it : 'Noi ci siamo quando si vogliono fare le riforme serie ma non consegnamo il Parlamento alla demagogia e al populism… - JackieMilesiF : RT @repubblica: All'ospedale di Bergamo il trapianto di cuore numero mille: 35 anni fa il primo intervento nella struttura di eccellenza ht… - IlPattoTradito : RT @enpamilano: Un altro gattino che si era infilato nel vano motore di un'auto parcheggiata di fianco alla Darsena, salvo grazie all'inter… - milanoallnews : Intervento chirurgico unico al mondo al San Raffaele di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano intervento

Il viadotto necessita di manutenzione per 6 mesi. Sarà consentito solo il transito delle auto. Bendotti (Fai): non possono restare solo vie a pagamento. Il ponte sul fiume Adda fra Vaprio e Canonica a ...Tra gli interventi: L’assemblea ateniese e la decisione politica sulla spedizione in Sicilia di Mauro Bonazzi, professore di Storia della filosofia antica all’Universiteit Utrecht e all’Università di ...