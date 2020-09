Michael Jordan sarà proprietario di una squadra NASCAR con Bubba Wallace come pilota (Di martedì 22 settembre 2020) L’ex giocatore di basket Michael Jordan e il pilota Denny Hamlin saranno proprietari di una squadra automobilistica che correrà nel campionato statunitense della NASCAR e che avrà come pilota Bubba Wallace: sarà la prima squadra della competizione ad avere un Leggi su ilpost (Di martedì 22 settembre 2020) L’ex giocatore di baskete ilDenny Hamlin saranno proprietari di unaautomobilistica che correrà nel campionato statunitense dellae che avrà: sarà la primadella competizione ad avere un

L’ex giocatore di basket Michael Jordan e il pilota Denny Hamlin saranno proprietari di una squadra automobilistica che correrà nel campionato statunitense della NASCAR e che avrà come pilota Bubba ...

L'unico proprietario di colore di una grande franchigia del campionato nordamericano (gli Charlotte Hornets nell'Nba), Michael Jordan, diventerà anche uno dei pochissimi proprietari colored nella ...

L'unico proprietario di colore di una grande franchigia del campionato nordamericano (gli Charlotte Hornets nell'Nba), Michael Jordan, diventerà anche uno dei pochissimi proprietari colored nella ...