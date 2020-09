“Mi è stato negato il diritto al voto per un timbro” (Di martedì 22 settembre 2020) “Mi è stato negato il diritto al voto per una mera questione di timbri”. A denunciarlo un elettore salernitano che, ieri mattina, si è recato presso il seggio elettorale a cui è iscritto, la sezione 46 della scuola Medaglie d’oro. “Nel corso della mia vita ho sempre votato, stamattina (ieri per chi legge ndr) mi sono recato al seggio elettorale anche con una certa fretta ma una volta entrato e aver presentato la tessere elettorale uno degli scrutatori mi ha detto che non potevo votare in quanto la tessere era piena”, racconta amareggiato l’uomo. Dopo aver fatto presente che alle scorse tornate elettorale i timbri sono stati messi fuori dallo spazio adibito lo scrutatore nega il diritto al voto, suggerendo al cittadino salernitano ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 22 settembre 2020) “Mi èilalper una mera questione di timbri”. A denunciarlo un elettore salernitano che, ieri mattina, si è recato presso il seggio elettorale a cui è iscritto, la sezione 46 della scuola Medaglie d’oro. “Nel corso della mia vita ho sempre votato, stamattina (ieri per chi legge ndr) mi sono recato al seggio elettorale anche con una certa fretta ma una volta entrato e aver presentato la tessere elettorale uno degli scrutatori mi ha detto che non potevo votare in quanto la tessere era piena”, racconta amareggiato l’uomo. Dopo aver fatto presente che alle scorse tornate elettorale i timbri sono stati messi fuori dallo spazio adibito lo scrutatore nega ilal, suggerendo al cittadino salernitano ...

