Lecce, uccisi l'arbitro Daniele De Santis e la compagna: caccia al killer (Di martedì 22 settembre 2020) Terribile omicidio a Lecce, uccisi a coltellate l'arbitro di serie C Daniele De Santis e la sua compagna. Cadaveri ritrovati sulle scale del condominio Foto dal webDaniele De Santis ucciso a Lecce Il delitto è avvenuto ieri sera in un appartamento di Lecce. De Santis è stato ritrovato esanime lungo le scale del condominio, mentre la compagna Eleonora Manta in una stanza del suo appartamento. Nulla da fare all'arrivo dei soccorsi che hanno dovuto solamente constatare la morte. Decessi avvenuti a seguito di profonde ferite ed emorragie. L'allarme è scattato in tarda serata. Diverse testimonianze da parte dei vicini parlano di alcune urla. L'omicidio ...

