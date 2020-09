Jony: «Osasuna? Ho dovuto separarmi dalla Lazio» (Di martedì 22 settembre 2020) Jony si è presentato ai nuovi tifosi dell’Osasuna il canale ufficiale del club: le dichiarazioni dell’esterno spagnolo Jony, nuovo calciatore dell’Osasuna, si è presentato ai nuovi tifosi attraverso il canale ufficiale del club spagnolo. Osasuna – «È stato facile scegliere l’Osasuna. Con la Lazio abbiamo parlato e abbiamo deciso che forse era meglio prendere strade diverse. Sapevo che, se proprio dovevo andare via, volevo un club che si sposasse con le mie caratteristiche e l’Osasuna si sposa perfettamente con il mio stile di gioco: è una squadra intensa, verticale e molto presente nell’area avversaria. A me questo tipo di gioco piace molto e adesso spero di fare una buona ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020)si è presentato ai nuovi tifosi dell’il canale ufficiale del club: le dichiarazioni dell’esterno spagnolo, nuovo calciatore dell’, si è presentato ai nuovi tifosi attraverso il canale ufficiale del club spagnolo.– «È stato facile scegliere l’. Con laabbiamo parlato e abbiamo deciso che forse era meglio prendere strade diverse. Sapevo che, se proprio dovevo andare via, volevo un club che si sposasse con le mie caratteristiche e l’si sposa perfettamente con il mio stile di gioco: è una squadra intensa, verticale e molto presente nell’area avversaria. A me questo tipo di gioco piace molto e adesso spero di fare una buona ...

