Jennifer Aniston "infiamma" gli Emmy - (Di martedì 22 settembre 2020) Sara Frisco L'attrice protagonista della cerimonia. Trionfa la serie "Schitt's Creek" I primi minuti della cerimonia degli Emmy 2020 sono stati surreali. Un folto pubblico, rigorosamente senza mascherina, applaudiva con trasposto il presentatore, Jimmy Kimmel. La pandemia sembrava appartenere a un altro pianeta. Poi la rivelazione: quelle immagini di pubblico riguardavano l'edizione precedente e Kimmel era l'unico essere umano in un teatro deserto. «Benvenuti ai PandEmmys!», ha detto. Questa edizione dell'Oscar della televisione doveva essere differente e lo è stata, per certi versi anche in maniera piacevole. A vincere sono stati la sitcom Schitt's Creek, la miniserie Watchmen e la serie drammatica di HBO Succession. La serie televisiva canadese Schitt's Creek, ideata da Eugene Levy e dal figlio Dan, ha infranto un record. ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Sara Frisco L'attrice protagonista della cerimonia. Trionfa la serie "Schitt's Creek" I primi minuti della cerimonia degli2020 sono stati surreali. Un folto pubblico, rigorosamente senza mascherina, applaudiva con trasposto il presentatore, Jimmy Kimmel. La pandemia sembrava appartenere a un altro pianeta. Poi la rivelazione: quelle immagini di pubblico riguardavano l'edizione precedente e Kimmel era l'unico essere umano in un teatro deserto. «Benvenuti ai Pands!», ha detto. Questa edizione dell'Oscar della televisione doveva essere differente e lo è stata, per certi versi anche in maniera piacevole. A vincere sono stati la sitcom Schitt's Creek, la miniserie Watchmen e la serie drammatica di HBO Succession. La serie televisiva canadese Schitt's Creek, ideata da Eugene Levy e dal figlio Dan, ha infranto un record. ...

