In barella sull’ascensore tenta di violentare l’operatrice sanitaria | arrestato in ospedale

Si era presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Santa Croce" di Cuneo accusando un malore, ma una volta rimasto solo in ascensore con una Oss ha iniziato a toccarla, palpandola e stringendola a sé mentre si trovava seduto su una barella. La donna ha vissuto attimi di terrore. Un cittadino somalo di 44 anni, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale.

