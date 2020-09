Il Boss Pasquale Zagaria torna in carcere (Di martedì 22 settembre 2020) Era stato posto ai domiciliari per via dell’emergenza Covid. Il Boss è malato da tempo, è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano. Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi, Michele Zagaria, torna in carcere. È stato trasferito questa mattina nel carcere di Opera a Milano, la struttura, individuata dal Dap come … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) Era stato posto ai domiciliari per via dell’emergenza Covid. Ilè malato da tempo, è stato trasferito neldi Opera a Milano., ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi, Michelein. È stato trasferito questa mattina neldi Opera a Milano, la struttura, individuata dal Dap come … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

