Fallo Bonucci | Mazzola tuona | “Gioca con la Juventus”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 22 settembre 2020) Ildi mano di Leonardo, non sanzionato dall’arbitro, contro la Sampdoria continua a creare polemiche soprattutto per la mancata chiamata del var. Tramite “I Tirapietre”, programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci sulle frequenze di Radio “Amore Campania”, Sandroha punto la Juventus per quanto concerne i favori arbitrali. Juventus: la bordata suldi mano diL’ex calciatore dell’Inter non ha usato mezzi termini per confermare la sua opinione sui comportamenti dei direttori di gara quando incontrano i bianconeri. Le parole: Leggi ancheJuventus, Agnelli scrive agli azionisti: “Vogliamo vincere tutto” “e ildi mano in area di rigore? Scusate, ...