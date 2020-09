Ercolano, al Museo Archeologico Virtuale rivive il mito di Ercole (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiErcolano (Na) – Al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano si rivive il mito di Ercole. Sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, il MAV celebra il mito di Ercole, con un’apertura serale straordinaria, dalle ore 19.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle 23.00) A pochi passi dagli scavi dell’antica Herculaneum, la città romana che prende il nome dall’eroe e semidio della mitologia greca, celebrato anche dai romani, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano ha inteso dedicare una serata speciale dal titolo significativo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Aldisiildi. Sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, il MAV celebra ildi, con un’apertura serale straordinaria, dalle ore 19.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle 23.00) A pochi passi dagli scavi dell’antica Herculaneum, la città romana che prende il nome dall’eroe e semidio dellalogia greca, celebrato anche dai romani, ildiha inteso dedicare una serata speciale dal titolo significativo ...

GeCortese : @MariaRo99325323 @MonicaCirinna Beh credo sia stato il primo sindaco unito civilmente con il suo compagno. Unione a… - DeuringerEnrico : RT @Scisciano: Marisa Laurito in visita al MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano: Marisa Laurito, Direttore artistico del Teatro… - Scisciano : Marisa Laurito in visita al MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano: Marisa Laurito, Direttore artistico de… - DeuringerEnrico : Marisa Laurito in visita al MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano - Campanica : RT @DeuringerEnrico: Marisa Laurito, Direttore artistico del Teatro Trianon Viviani, stabile della canzone napoletana, e Gianni Pinto, pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Ercolano Museo Covid, museo archeologico di Ercolano: sospensione delle visite evento di venerdì 28 agosto e 4 settembre Napolitan.it Burattini nel verde, la 20esima edizione dedicata all'Opera dei Pupi

È dedicata all’Opera dei Pupi la ventesima edizione di Burattini nel verde festival internazionale del teatro di figura diretto da Aldo de Martino e Violetta Ercolano ... dell’Ipiemme provenienti dal ...

Giornate Europee del Patrimonio 2020 a Napoli e in Campania

Si rinnovano gli appuntamenti con le Giornate Europee del Patrimonio 2020 a Napoli con tantissime visite serali nei Musei a solo 1 euro! Sabato 26 e domenica 27 Settembre 2020 si celebrano le Giornate ...

È dedicata all’Opera dei Pupi la ventesima edizione di Burattini nel verde festival internazionale del teatro di figura diretto da Aldo de Martino e Violetta Ercolano ... dell’Ipiemme provenienti dal ...Si rinnovano gli appuntamenti con le Giornate Europee del Patrimonio 2020 a Napoli con tantissime visite serali nei Musei a solo 1 euro! Sabato 26 e domenica 27 Settembre 2020 si celebrano le Giornate ...