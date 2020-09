Elezioni, la lista Noi Campani di Mastella primo partito a Benevento (Di martedì 22 settembre 2020) Buon risultato per la lista “Noi Campani” di Clemente Mastella nel Sannio e nella città di Benevento, dove è addirittura il primo partito. Nella circoscrizione corrispondente alla provincia di Benevento il simbolo del Campanile raggiunge il 12,89% delle preferenze risultando così la seconda lista in assoluto più votata nel Sannio dietro al partito democratico (14,3%). A Benevento città “Noi Campani” è la lista più votata: 3.828 preferenze, pari al 16,62%, davanti a Pd (12,43%), Movimento 5 Stelle (12,23%) e De Luca Presidente (11,32%). Nella circoscrizione Benevento “Noi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) Buon risultato per la“Noi” di Clementenel Sannio e nella città di, dove è addirittura il. Nella circoscrizione corrispondente alla provincia diil simbolo delle raggiunge il 12,89% delle preferenze risultando così la secondain assoluto più votata nel Sannio dietro aldemocratico (14,3%). Acittà “Noi” è lapiù votata: 3.828 preferenze, pari al 16,62%, davanti a Pd (12,43%), Movimento 5 Stelle (12,23%) e De Luca Presidente (11,32%). Nella circoscrizione“Noi ...

