Elezioni 2020 in Toscana: risultati e seggi. Giani trionfa. L’ex portiere Galli entra in Regione (Di martedì 22 settembre 2020) Quando sono stati scrutinati 3.750 seggi su 3.937, Eugenio Giani è in testa con il 48,68% sulla candidata di centrodestra Susanna Ceccardi, al 40,4%. Ed ecco voti e attribuzione dei seggi praticamente definitiva. Giani accolto da Rossi a Palazzo Sacrati Strozzi: c'era anche l'ex presidente Claudio Martini Leggi su firenzepost (Di martedì 22 settembre 2020) Quando sono stati scrutinati 3.750su 3.937, Eugenioè in testa con il 48,68% sulla candidata di centrodestra Susanna Ceccardi, al 40,4%. Ed ecco voti e attribuzione deipraticamente definitiva.accolto da Rossi a Palazzo Sacrati Strozzi: c'era anche l'ex presidente Claudio Martini

SkyTG24 : Elezioni, matite cancellabili: chiesta verifica nei seggi della provincia di Lecco - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - espressonline : Salvini perde, Renzi crolla e anche i Cinque stelle non si sentono tanto bene. Di @susannaturco - FirenzePost : Elezioni 2020 in Toscana: risultati e seggi. Giani trionfa. L’ex portiere Galli entra in Regione - infoitinterno : Elezioni Regionali 2020: Segui live lo spoglio -