Coronavirus | Speranza | “Per vedere la luce ci vorranno sei mesi”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 22 settembre 2020) L’intervista del ministroa ‘Frontiere, festival della Salute’: “Ci attendono mesi di resistenza”. ROMA – Intervistato a Frontiere, festival della Salute il ministroè ritornato sull’emergenza: “Ci attendono mesi di. Penso che in tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti per cure e vaccini, il punto è come resistiamo a questi mesi – ha detto il titolare del Dicastero della Salute, riportato da La Repubblica – cisei mesi perla, ma questo non vuole dire azzerare il virus. All’inizio ci saranno poche dosi di vaccino e come Italia abbiamo scelto prima i medici e operatori sanitari e poi fragili e anziani …“. ...