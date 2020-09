Coppa Italia: al via il turno preliminare a Ostia – 26 e 27 settembre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) Ricomincia la stagione sportiva per la Serie A1 di pallanuoto femminile ed il primo banco di prova è il turno preliminare di Coppa Italia che si svolgerà ad Ostia sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. La Lifebrain SIS Roma si è proposta per ospitare il turno in casa e fervono gli ultimi preparativi in attesa dell’arrivo delle squadre del proprio girone: Vela Nuoto Ancona; Rari Nantes Florentia; Ekipe Orizzonte. È sicuramente un piacere avere la possibilità di ospitare il turno preliminare della Coppa così come avere la possibilità di inaugurare la prima partita della stagione in casa! Vela Nuoto Ancona e R.N. Florentia sono due squadre ben ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Ricomincia la stagione sportiva per la Serie A1 di pallanuoto femminile ed il primo banco di prova è ildiche si svolgerà adsabato 26e domenica 27. La Lifebrain SIS Roma si è proposta per ospitare ilin casa e fervono gli ultimi preparativi in attesa dell’arrivo delle squadre del proprio girone: Vela Nuoto Ancona; Rari Nantes Florentia; Ekipe Orizzonte. È sicuramente un piacere avere la possibilità di ospitare ildellacosì come avere la possibilità di inaugurare la prima partita della stagione in casa! Vela Nuoto Ancona e R.N. Florentia sono due squadre ben ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia, ecco le designazioni del primo turno eliminatorio Corriere dello Sport Rugby - Doppio test per i Lyons contro Calvisano e Milano

Sabato 17 ottobre, infatti, arriva al Beltrametti il Valorugby Emilia, per la prima giornata di Coppa Italia, da quest’anno con un formato nuovo e divisa in due gironi. Da lì si inizierà a fare sul ...

Coppa Italia Eccellenza, il Poggibonsi sconfitto a Certaldo

La sfida di andata del primo turno di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Toscana se l’aggiudica il Certaldo, che piega il Poggibonsi 2-0 grazie alle reti segnate al 23’ del primo tempo da Imbrenda e a ...

