Comunali a Caivano, Falco verso la vittoria. Don Patriciello: Risollevi questa città in ginocchio (Di martedì 22 settembre 2020) “Il mio unico augurio è che il nuovo sindaco faccia il sindaco, di un paese che veramente è in ginocchio. Il sindaco lo sa. Caivano è al centro della terra dei fuochi, è un paese con mille problemi, il sindaco li conosce tutti. Che faccia veramente qualcosa per questo popolo”. A dirlo all’inviata dell’Adnkronos Ilaria Floris è don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, commentando l’elezione del sindaco del comune in provincia di Napoli, che vede avviarsi alla vittoria con netto vantaggio il candidato del centrosinistra Vincenzo Falco. “Il sindaco lo sa, conosce questa realtà. Questo è il mio augurio, e per questo io prego”, ha aggiunto don ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) “Il mio unico augurio è che il nuovo sindaco faccia il sindaco, di un paese che veramente è in. Il sindaco lo sa.è al centro della terra dei fuochi, è un paese con mille problemi, il sindaco li conosce tutti. Che faccia veramente qualcosa per questo popolo”. A dirlo all’inviata dell’Adnkronos Ilaria Floris è don Maurizio, il parroco del Parco Verde di, commentando l’elezione del sindaco del comune in provincia di Napoli, che vede avviarsi allacon netto vantaggio il candidato del centrosinistra Vincenzo. “Il sindaco lo sa, conoscerealtà. Questo è il mio augurio, e per questo io prego”, ha aggiunto don ...

È in corso lo spoglio in 85 Comuni della Campania. Tra questi non ci sono capoluoghi. Occhi puntati sulle sfide di Caivano, Pomigliano d'Arco e Giugliano in Campania in provincia di Napoli dove M5s e ...

