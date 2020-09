Codice della strada - Riparte lesame della riforma: c'è ancora spazio per le correzioni (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il blitz del Senato, che con un colpo di mano ha modificato il Codice della strada durante lesame del cosiddetto decreto Semplificazioni - entrato in vigore il 15 settembre - alla Camera dei deputati Riparte la discussione di un più ampio progetto di riforma di iniziativa parlamentare. Il testo, che modifica ben 60 articoli e numerose altre disposizioni in materia, approvato in commissione trasporti a luglio 2019, verrà esaminato dall'aula di palazzo Montecitorio a partire da domani.Le novità già in vigore. Alcune delle novità contenute in quel testo, però, sono state introdotte nella legge cardine che disciplina la circolazione nelle ultime settimane, dapprima con il cosiddetto decreto Rilancio, convertito in legge a ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il blitz del Senato, che con un colpo di mano ha modificato ildurantedel cosiddetto decreto Semplificazioni - entrato in vigore il 15 settembre - alla Camera dei deputatila discussione di un più ampio progetto didi iniziativa parlamentare. Il testo, che modifica ben 60 articoli e numerose altre disposizioni in materia, approvato in commissione trasporti a luglio 2019, verrà esaminato dall'aula di palazzo Montecitorio a partire da domani.Le novità già in vigore. Alcune delle novità contenute in quel testo, però, sono state introdotte nella legge cardine che disciplina la circolazione nelle ultime settimane, dapprima con il cosiddetto decreto Rilancio, convertito in legge a ...

LegaSalvini : ?? Pioggia di multe in arrivo. L’unica cosa che Pd e M5S hanno semplificato è la possibilità di multare gli italiani… - fsfe : Leggi nella nostra newsletter di settembre sulla forte alleanza formata che chiedono 'Un posto per il codice pubbli… - anny_mas66 : RT @mymmouth: @Stefbazzi Covid e mascherine art. 5 della L. n. 152 del 22 maggio 1975 art. 414, comma primo, Codice penale, recita: “Chiunq… - marisavillani : RT @PastoreFrance: Cambia stagionale del Codice della Strada. Molte più regole per gli italiani, nulla per gli stranieri. Hanno trasformato… - CFumarola : RT @FnpCisl: ?????Prevenzione dei #maltrattamenti e #tutela degli #anziani ricoverati nelle strutture socio-sanitarie. Ne stiamo parlando con… -

Ultime Notizie dalla rete : Codice della Violazioni al Codice della Strada: le nuove modalità di accertamento Altalex Bankitalia nel capitale di Tim: è in quota con l’1,011%

La Banca d’Italia è nel capitale di Tim con l’1,011% di quota. È quanto emerge dalle comunicazioni Consob relative alle partecipazioni rilevanti da cui si apprende che gli acquisti risalgono al 16 set ...

Codice della strada: le novità su punti, cintura e casco

Il nuovo codice della strada apporta modifiche legislative. Belle e brutte. Novità per il conducente che non si presenta agli uffici di polizia per esibire la patente o il libretto auto dimenticati a ...

La Banca d’Italia è nel capitale di Tim con l’1,011% di quota. È quanto emerge dalle comunicazioni Consob relative alle partecipazioni rilevanti da cui si apprende che gli acquisti risalgono al 16 set ...Il nuovo codice della strada apporta modifiche legislative. Belle e brutte. Novità per il conducente che non si presenta agli uffici di polizia per esibire la patente o il libretto auto dimenticati a ...