Cime di rapa | per depurarsi e proteggere l’intestino

Le Cime di rapa possono essere annoverate nell'ambito delle verdure crucifere. Per essere precisi, quando le si nomina si inquadrano le foglie, i fiori e gli steli della Brassica rapa campestris. Entrando nel vivo del loro profilo nutrizionale, troviamo innanzitutto il basso apporto calorico (meno di 30 all'etto). Inoltre, come specificato anche dagli esperti del gruppo Humanitas, le Cime di rapa sono ricchissime d'acqua. Giusto per dare qualche numero ricordiamo che, su un singolo etto di queste verdure, oltre 90 grammi sono d'acqua. Grazie alla peculiarità appena ricordata e all'eccellente rapporto sodio/potassio, le Cime di rapa possono essere considerate delle alleate speciali della depurazione dell'organismo ...

Per il prima, ovvero i primi, si può richiedere una minestra di ceci e farro con gamberi rossi e ‘nduja, spaghetti con cime di rapa, peperoni crusco, cozze e pecorino, oppure un risotto di cipolle di ...

Qui, oltre che alle etichette del posto, si possono assaggiare piatti come le orecchiette alle cime di rapa e o i cavatelli con le cozze. In piazza Lega Lombarda al numero 1, invece, si trova La ...

Per il prima, ovvero i primi, si può richiedere una minestra di ceci e farro con gamberi rossi e 'nduja, spaghetti con cime di rapa, peperoni crusco, cozze e pecorino, oppure un risotto di cipolle di ...Qui, oltre che alle etichette del posto, si possono assaggiare piatti come le orecchiette alle cime di rapa e o i cavatelli con le cozze. In piazza Lega Lombarda al numero 1, invece, si trova La ...