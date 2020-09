Calciomercato Napoli, la Roma voleva dimezzare il costo del riscatto in caso di infortunio di Arkadiusz Milik (Di martedì 22 settembre 2020) La vicenda tra Napoli, Roma, Juventus e Arkadiusz Milik è quasi chiusa. L’attaccante polacco aveva risolto i suoi problemi con Aurelio De Laurentiis: uno si sarebbe tenuto gli stipendi, all’altro sarebbero spettati i soldi delle multe. L’accordo per risolvere le ultime pendenze era stato trovato, ma ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Ciro Venerato ha rivelato che la Roma voleva cambiare l’accordo. Il club giallorosso chiedeva un prestito biennale e non annuale. Inoltre, la “Lupa” pretendeva di inserire una clausola particolare: se il giocatore si fosse infortunato, il costo dell’obbligo di riscatto si sarebbe dimezzato. La società partenopea ha ovviamente ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 22 settembre 2020) La vicenda tra, Juventus eè quasi chiusa. L’attaccante polacco aveva risolto i suoi problemi con Aurelio De Laurentiis: uno si sarebbe tenuto gli stipendi, all’altro sarebbero spettati i soldi delle multe. L’accordo per risolvere le ultime pendenze era stato trovato, ma ai microfoni di Radio Kiss KissCiro Venerato ha rivelato che lacambiare l’accordo. Il club giallorosso chiedeva un prestito biennale e non annuale. Inoltre, la “Lupa” pretendeva di inserire una clausola particolare: se il giocatore si fosse infortunato, ildell’obbligo disi sarebbe dimezzato. La società partenopea ha ovviamente ...

