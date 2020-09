Appuntamenti e scadenze del 22 settembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Martedì 22/09/: Consiglio dell’UE – Consiglio “Affari generali”. La presidenza, in seduta pubblica, informerà i ministri sullo stato dei lavori riguardanti il prossimo quadro finanziario pluriennale e il pacchetto per la ripresa CNEL – The New Labor Rights-Trade Linkage in the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Cross Border Cooperation, Labor Enforcement, Investment Protection Istat – Conti economici nazionali – Anno 2019; Dati di Finanza pubblica – Annuali solo totale Amministrazioni Pubbliche – Anni 2016-2019 – revisione 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’EurosistemaBorsa: Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTitoli di Stato: Tesoro – ...