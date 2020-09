Antonella Clerici ‘fregata’, la conduttrice non ha saputo dir di No (Di martedì 22 settembre 2020) Antonella Clerici finalmente si è ripresa la sua rivincita. Dopo la lunga lontana dai riflettori e dal suo amatissimo programma La Prova del Cuoco, la conduttrice è tornata al suo posto. Come ben tutti sappiamo, la Rai ha deciso di chiudere il cooking show sopra nominato dando via ad un altro programma: E’ sempre mezzoggiorno. Antonellina ogni giorno, a breve andrò in onda con il suo nuovissimo format e a quanto pare il pubblico ha apprezzato molto il suo ritorno. Oltre ad essere molto amata in tv, è anche tanto seguita sui social, dove ha un profilo IG con quasi un milione di follower. La rinascita dopo l’addio a La Prova del cuoco In una recente intervista a Il Corriere della Sera, la conduttrice si è lasciata andare a delle confessioni private che ... Leggi su controcopertina (Di martedì 22 settembre 2020)finalmente si è ripresa la sua rivincita. Dopo la lunga lontana dai riflettori e dal suo amatissimo programma La Prova del Cuoco, laè tornata al suo posto. Come ben tutti sappiamo, la Rai ha deciso di chiudere il cooking show sopra nominato dando via ad un altro programma: E’ sempre mezzoggiorno. Antonellina ogni giorno, a breve andrò in onda con il suo nuovissimo format e a quanto pare il pubblico ha apprezzato molto il suo ritorno. Oltre ad essere molto amata in tv, è anche tanto seguita sui social, dove ha un profilo IG con quasi un milione di follower. La rinascita dopo l’addio a La Prova del cuoco In una recente intervista a Il Corriere della Sera, lasi è lasciata andare a delle confessioni private che ...

