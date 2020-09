Alessandro Gassmann sul caso di Luis Suarez: "Chi nasce qui deve avere gli stessi diritti di un calciatore" (Di martedì 22 settembre 2020) Alessandro Gassmann, parlando del caso di Luis Suarez, ha affermato che chi nasce in Italia deve avere gli stessi diritti che vengono riconosciuti ad un calciatore. Alessandro Gassmann intervenendo sul caso di Luis Suarez ha detto che chi nasce in Italia deve avere gli stessi diritti di un calciatore: l'attore è favorevole all'approvazione dello Ius Soli ed è arrabbiato per il privilegio che viene concesso ai campioni dello sport. Luis Suarez è un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020), parlando deldi, ha affermato che chiin Italiagliche vengono riconosciuti ad unintervenendo suldiha detto che chiin Italiaglidi un: l'attore è favorevole all'approvazione dello Ius Soli ed è arrabbiato per il privilegio che viene concesso ai campioni dello sport.è un ...

