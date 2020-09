Torino, Appendino condannata a 6 mesi per falso ideologico (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi per le accuse di falso ideologico nel processo per il cosiddetto caso Ream. “Porterò a termine il mio mandato da sindaco. Come da statuto, domani mi autosospenderò dal movimento. Ricanditura? Non e’ tema di oggi”, afferma il primo cittadino. jp/mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca diChiaraè stataa seiper le accuse dinel processo per il cosiddetto caso Ream. “Porterò a termine il mio mandato da sindaco. Come da statuto, domani mi autosospenderò dal movimento. Ricanditura? Non e’ tema di oggi”, afferma il primo cittadino. jp/mgg/red su Il Corriere della Città.

