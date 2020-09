Tamponi su 200 dipendenti pubblici di Arzachena, un solo positivo (Di lunedì 21 settembre 2020) , Visited 107 times, 107 visits today, Notizie Simili: Il laboratorio di analisi di Olbia si trasferisce… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Allarme contagi, il ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 21 settembre 2020) , Visited 107 times, 107 visits today, Notizie Simili: Il laboratorio di analisi di Olbia si trasferisce… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Allarme contagi, il ...

franz999999999 : Quando le Notizie sono TRUFFALDINE. I contagi non sono in calo se hai 200 infettati in meno ma sono stati eseguiti… - pvsassone : RT @ASampierdarena: @rita03576317 Nel pezzo aggiungo informazioni interessanti: 'Parte dei tamponi effettuati ogni giorno, tra 200 e 300, s… - ASampierdarena : @rita03576317 Nel pezzo aggiungo informazioni interessanti: 'Parte dei tamponi effettuati ogni giorno, tra 200 e 30… - davidegrandi63 : @stefano19 @kio_avalon @fabfazio acc, mi ero distratto : 200+k, 2% popolazione contagiata. Non è che scenda tantiss… - Antonella_Sp_ : @Cesare_Milan We qua, poco distante, ci sono 200 contagi e manco hanno finito di fare i tamponi. Nun ce vado ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi 200 Arzachena, tamponi su 200 dipendenti pubblici: un solo positivo Gallura Oggi Coronavirus in Italia, nuovi contagi in calo 1350 nuovi casi e altri 17 morti

In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 28mila in meno di ieri. Questi i dati nel bollettino del ministero della Salute. La Campania è l'unica regione che supera i 200 ...

Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.350 casi su 55mila tamponi e 17 morti

Questo il quadro che emerge dai dati quotidiani del ministero della Sanità, elaborati sulla base di 55.862 tamponi effettuati, a fronte degli 83.428 del giorno precedente. La Campania è l’unica ...

Il Covid preoccupa, Italia circondata, nuova ordinanza di Speranza

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute registra oggi 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo però, come sempre accade il lunedì, con una diminuzione dei tamponi - 55.862 ...

In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 28mila in meno di ieri. Questi i dati nel bollettino del ministero della Salute. La Campania è l'unica regione che supera i 200 ...Questo il quadro che emerge dai dati quotidiani del ministero della Sanità, elaborati sulla base di 55.862 tamponi effettuati, a fronte degli 83.428 del giorno precedente. La Campania è l’unica ...Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute registra oggi 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo però, come sempre accade il lunedì, con una diminuzione dei tamponi - 55.862 ...