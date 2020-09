Spunta il murales con Renzi e Salvini che accoltellano Cesare | ovvero Giuseppe Conte

(Di lunedì 21 settembre 2020) La street artist, Cristina Donati Meyer e la sua opera provocatoria affissa ieri: “La congiura di palazzo” rivisitazione dell’opera “La morte di” di Vincenzo Camuccini L’attivista e street artist Cristina Donati Meyer nel primo giorno in cui si vota per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari, ha affisso il‘La congiura … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il Fatto Quotidiano

Provocazione, sui Navigli, di Cristina Donati Meyer, nel primo giorno in cui si vota per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. L'attivista ha affisso stamani il murales 'La congiura di ...