Sospetto doping di squadra al Tour de France | indaga la procura di Marsiglia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il dipartimento di sanità pubblica delladiha aperto un’indagine preliminare perdia carico dellaArkéa-Samsic che ha partecipato alde, conclusosi domenica a Parigi: lo ha riferito iltore Dominique Laurens all’agenzia di stampa AFP. Il magistrato ha fatto riferimento alla scoperta di molti prodotti sanitari tra cui farmaci che possono configurare un metodo che può essere qualificato come. Un’altra ombra sul, dunque, dopo i dubbi insinuati dalla Suddeütsche Zeitung sulla prestazione di Pogacar a cronometro che gli è valsa la vittoria finale. L'articolo ilNapolista.

