Siamo tutti un po' la de Blanck con il suo politically scorrect

Siamo tutti un po' la de Blanck con il suo politically (s)correct - (Di lunedì 21 settembre 2020) Francesca Galici Irriverente, godereccia e popolare: Patrizia de Blanck al Grande Fratello Vip è il nostro personaggio della settimana Nome altisonante, portamento regale, grande cultura e un vaffanculo sempre in canna, la Nobil Donna Contessa Patrizia de Blanck y Menocal, Lady Milne per matrimonio, è quanto di più lontano ci possa essere dall'idea della socialite snob. Non è una di quelle che beve il tè nei salotti alto borghesi di Roma col mignolo sempre alzato, come impone l'etichetta, e lo sta dimostrando al Grande Fratello Vip. Ma perché Patrizia de Blanck è diventata famosa? Questo non è chiaro, però frequenta la tv da molti anni, da quando ancora imperversava Il Musichiere. Da valletta muta a Lady Vaffa, la de Blanck in pochi giorni dentro ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Francesca Galici Irriverente, godereccia e popolare: Patrizia deal Grande Fratello Vip è il nostro personaggio della settimana Nome altisonante, portamento regale, grande cultura e un vaffanculo sempre in canna, la Nobil Donna Contessa Patrizia dey Menocal, Lady Milne per matrimonio, è quanto di più lontano ci possa essere dall'idea della socialite snob. Non è una di quelle che beve il tè nei salotti alto borghesi di Roma col mignolo sempre alzato, come impone l'etichetta, e lo sta dimostrando al Grande Fratello Vip. Ma perché Patrizia deè diventata famosa? Questo non è chiaro, però frequenta la tv da molti anni, da quando ancora imperversava Il Musichiere. Da valletta muta a Lady Vaffa, la dein pochi giorni dentro ...

Ultime Notizie dalla rete : Siamo tutti Ogni maledetto lunedì – Siamo tutti Andrea Pirlo il lunedì mattina Il Fatto Quotidiano Mourinho interrompe l’intervista a Son: “Uomo partita Harry Kane”

Quella di domenica contro il Southampton è stata certamente una delle migliori partite dell’intera carriera di Son Heung-Min. L’asso coreano del Tottenham infatti, è stato tra i protagonisti assoluti ...

Alli ancora escluso da Mourinho, possibile addio? "Rosa troppo ampia"

Dele Alli è stato escluso per la seconda volta consecutiva da José Mourinho. Con l’arrivo di Bale, in molti si interrogano sul suo futuro. E’ considerato uno dei migliori centrocampisti della Premier ...

Chiara Ferragni: «Sono nata con il digitale, ora divento grande con un partner o con la Borsa»

L’ aumento di capitale — eseguibile entro fine ottobre — è già stato realizzato e tutti i soci hanno sottoscritto per la propria quota. Non c’è, dunque, stato il cambiamento degli assetti azionari di ...

