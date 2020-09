Sampdoria, Ekdal: «Juventus? Siamo più forti di così» – VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto sul match perso contro la Juventus – VIDEO Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del media ufficiale doriano al termine della partita persa contro la Juventus. PRIMO TEMPO – «Nel primo tempo non eravamo aggressivi, eravamo troppo lontano dagli avversari abbiamo lasciato troppo tempo alla Juventus di giocare senza pressione. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma dopo il secondo gol è stato tutto più difficile. Abbiamo creato molto di più e Siamo stati molto più pericolosi». SECONDO TEMPO – «All’intervallo eravamo ancora in partita. C’era ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Albin, centrocampista della, ha fatto il punto sul match perso contro laAlbin, centrocampista della, ha parlato ai microfoni del media ufficiale doriano al termine della partita persa contro la. PRIMO TEMPO – «Nel primo tempo non eravamo aggressivi, eravamo troppo lontano dagli avversari abbiamo lasciato troppo tempo alladi giocare senza pressione. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma dopo il secondo gol è stato tutto più difficile. Abbiamo creato molto di più estati molto più pericolosi». SECONDO TEMPO – «All’intervallo eravamo ancora in partita. C’era ...

Szczesny 6 – Praticamente inoperoso per 80 minuti. Riflessi pronti nel finale su Yoshida. Danilo 6 – Fa buona guardia. Più difensore che terzino. Bonucci 7 – Lascia poco alle punte blucerchiate. Il ve ...

Buona la prima per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri calano il tris e si impongono 3-0 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri grazie a Kulusevski, Bonucci e Cr7. La Juve, ancora senza ...

L’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus in una gara ufficiale, il campionato di serie A, inizia con un 3-0 casalingo inflitto alla Sampdoria di Claudio Ranieri. Per la squadra biancone ...

