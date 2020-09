Risultati Puglia, i primi instant poll sono sul filo del rasoio tra Emiliano e Fitto (Di lunedì 21 settembre 2020) Raffaele Fitto è stato avanti per tutta la settimana, ma alla fine, gli instant poll delineano una situazione di testa a testa con Michele Emiliano. I Risultati Puglia sono davvero in bilico: la regione meridionale non ha ancora un candidato che può dirsi avanti dopo le primissime rilevazioni demoscopiche. Per quanto riguarda il risultato, è praticamente sovrapponibile: esattamente tra il 36% e il 40% (non c’è differenza tra Emiliano e Fitto). La candidata del M5S Laricchia è data tra il 15 e il 19%. LEGGI ANCHE > Tutti i Risultati delle elezioni regionali Risultati Puglia, situazione in bilico: Emiliano ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Raffaeleè stato avanti per tutta la settimana, ma alla fine, glidelineano una situazione di testa a testa con Michele. Idavvero in bilico: la regione meridionale non ha ancora un candidato che può dirsi avanti dopo lessime rilevazioni demoscopiche. Per quanto riguarda il risultato, è praticamente sovrapponibile: esattamente tra il 36% e il 40% (non c’è differenza tra). La candidata del M5S Laricchia è data tra il 15 e il 19%. LEGGI ANCHE > Tutti idelle elezioni regionali, situazione in bilico:...

