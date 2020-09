Ricoverata per violenza e abusi, bimba di 7 anni chiede ai dottori di “lasciarla morire” (Di lunedì 21 settembre 2020) Una bambina di sette anni, Ricoverata in ospedale per violenza sessuale e abusi, ha implorato i medici di “lasciarla morire”. La bambina, nota come “Yaz”, si trova Ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata barbaramente picchiata e abusata lo scorso 21 agosto. Secondo quanto riportato da Crime Online e dal “Mirror”, quando è stata Ricoverata … L'articolo Ricoverata per violenza e abusi, bimba di 7 anni chiede ai dottori di “lasciarla morire” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 21 settembre 2020) Una bambina di settein ospedale persessuale e, ha implorato i medici di “lasciarla morire”. La bambina, nota come “Yaz”, si trovain gravi condizioni dopo essere stata barbaramente picchiata e abusata lo scorso 21 agosto. Secondo quanto riportato da Crime Online e dal “Mirror”, quando è stata… L'articoloperdi 7aidi “lasciarla morire” NewNotizie.it.

In Toscana sono 13.896 i casi di positività al Coronavirus, 84 in più rispetto a ieri (29 identificati in corso di tracciamento e 55 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispett ...

Coronavirus: 115 nuovi casi in E-R, due morti

Sono 115 - di cui 50 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening regionali - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati dai ieri in Emilia-Romagna dove il ...

Covid, Tarquini: per la provincia di Teramo è seconda ondata

Teramo. “Le misure di contenimento anti Covid che abbiamo usato fino adesso in questo momento in provincia non stanno funzionando più. Il 19 abbiamo riempito il reparto di malattie infettive con 10 C ...

