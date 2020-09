Regionali | Lezzi | ' assoluto disastro per M5S | ora Stati generali o estinzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Il risultato del referendum è un merito del M5S che, ora, può a giusta ragione rivendicare l'inizio di una serie di riforme che rimetterà al centro il volere del cittadino. Il ripristino delle preferenze, per esempio, deve essere una nostra priorità. In tutto questo, però, non sfuggo di fronte al risultato delleche è un. Un risultato che vede il M5S perdente in ogni regione. Innanzitutto nella mia regione, la Puglia". Così l'ex ministra e senatrice M5S Barbara, in un post affidato a Facebook, chiedendo a gran voce glisubito, altrimenti -avverte- il Movimento rischia l'. "Si possono attribuire le colpe a tanti di noi. A partire da me, ...