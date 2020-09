PS5 e Xbox Series X invadono i nostri salotti con dei disegni in scala che mostrano quanto spazio occuperanno le console (Di lunedì 21 settembre 2020) Una serie di diagrammi disegnati in scala può aiutare i giocatori a capire meglio come PS5 e Xbox Series X / S si adatteranno nelle nostre case.In una serie di tweet, l'illustratore Keisawada ha disegnato dei diagrammi in scala che mostrano come appariranno i sistemi di nuova generazione in confronto agli hardware esistenti e sembra proprio che avremo bisogno di fare un bel po' di spazio. Sebbene sapessimo già che sia i nuovi sistemi di Sony che quelli di Microsoft sono piuttosto ingombranti, l'aggiunta di un altro hardware esistente aiuta a contestualizzare lo spazio occupato dalle console next-gen.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Una serie di diagrammi disegnati inpuò aiutare i giocatori a capire meglio come PS5 eX / S si adatteranno nelle nostre case.In una serie di tweet, l'illustratore Keisawada ha disegnato dei diagrammi inchecome appariranno i sistemi di nuova generazione in confronto agli hardware esistenti e sembra proprio che avremo bisogno di fare un bel po' di. Sebbene sapessimo già che sia i nuovi sistemi di Sony che quelli di Microsoft sono piuttosto ingombranti, l'aggiunta di un altro hardware esistente aiuta a contestualizzare looccupato dallenext-gen.Leggi altro...

