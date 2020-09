Perisic come Eto’o: la nuova idea per l’Inter di Conte (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tecnico Conte pensa a Perisic come esterno a tutta fascia: la nuova idea in stile Eto’o per l’Inter che verrà L’Inter potrebbe riservare sorprese nell’arco dell’intera stagione. La prima novità del tecnico Antonio Conte riguarda Ivan Perisic, che verrebbe impiegato come esterno a tutta fascia. come riportato da Tuttosport, l’idea dell’allenatore nerazzurro sarebbe stata presa in considerazione delle caratteristiche fisiche e tecniche del croato, reduce da un’annata a dir poco straordinaria con la maglia del Bayern Monaco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tecnicopensa aesterno a tutta fascia: lain stile Eto’o per l’Inter che verrà L’Inter potrebbe riservare sorprese nell’arco dell’intera stagione. La prima novità del tecnico Antonioriguarda Ivan, che verrebbe impiegatoesterno a tutta fascia.riportato da Tuttosport, l’dell’allenatore nerazzurro sarebbe stata presa in considerazione delle caratteristiche fisiche e tecniche del croato, reduce da un’annata a dir poco straordinaria con la maglia del Bayern Monaco. Leggi su Calcionews24.com

bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: TS - Perisic come Eto'o. E ora il croato punta a restare - lundici_it : @grigiestanze @pap1pap Ma sei come Andonio che vuole la rosa perfetta. Abbiamo ancora dei buchi, ma con Hakimi e Vi… - il_prof_13 : @90ordnasselA No ma poi da notare come Perisic gioca nel 3412, non nel 352. A naso mi pare più coperto nel secondo.… - scvglia : RT @FcInterNewsit: TS - Perisic come Eto'o. E ora il croato punta a restare - FcInterNewsit : TS - Perisic come Eto'o. E ora il croato punta a restare -

Ultime Notizie dalla rete : Perisic come Perisic come Eto’o: la nuova idea per l’Inter di Conte Calcio News 24 Perisic Inter, permanenza ipotesi concreta: gli sviluppi

Quale futuro per Ivan Perisic? In tanti, da tempo, se lo domandano ma ad oggi trovare risposte concrete e facilmente verificabili risulta alquanto complicato. Il mancato riscatto da parte del Bayern M ...

Video/ Inter Pisa (7-0): highlights e gol. Nerazzurri a valanga! (Amichevole)

Marcatori: 5' Lukaku; 11' Gagliardini; 15', 35' e 37' Lautaro; 20' e 29' st Eriksen. INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (1' st Radu 97); 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni (20' st Pirola 31), 11 Kolarov; 98 Hakimi ...

FINALE Inter-Pisa 7-0. Tripletta di Lautaro e due volte Eriksen. Gioie anche per Lukaku e Gagliardini

Dopo più di sette mesi San Siro riabbraccia parte del suo pubblico. L'ultima amichevole precampionato dell'Inter sarà un derby nerazzurro contro il Pisa di D'Angelo, che inizierà il campionato di Seri ...

Quale futuro per Ivan Perisic? In tanti, da tempo, se lo domandano ma ad oggi trovare risposte concrete e facilmente verificabili risulta alquanto complicato. Il mancato riscatto da parte del Bayern M ...Marcatori: 5' Lukaku; 11' Gagliardini; 15', 35' e 37' Lautaro; 20' e 29' st Eriksen. INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (1' st Radu 97); 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni (20' st Pirola 31), 11 Kolarov; 98 Hakimi ...Dopo più di sette mesi San Siro riabbraccia parte del suo pubblico. L'ultima amichevole precampionato dell'Inter sarà un derby nerazzurro contro il Pisa di D'Angelo, che inizierà il campionato di Seri ...