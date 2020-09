Morata Juventus, è fatta! Affare in chiusura: ecco quando sarà a Torino (Di lunedì 21 settembre 2020) Morata Juventus – La Juventus sembra aver trovato il suo numero 9. Dopo settimane in cui si parlava solo di Dzeko o Suarez, spunta come un fulmine a ciel sereno il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo, uscito solo oggi nei radar degli esperti di mercato, potrebbe già avere un accordo con la Juventus. Proprio ieri ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici aveva smentito la trattativa per Dzeko, parlando di “diversi nomi” e chiudendo definitivamente la pista Suarez. Proprio il Pistolero, diretto verso l’Atletico Madrid, avrebbe sbloccato la trattativa. Morata Juventus, Affare in chiusura Secondo Sky Sport, ci sono pochi altri dettagli da risolvere. Domani l’attaccante spagnolo è atteso a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020)– Lasembra aver trovato il suo numero 9. Dopo settimane in cui si parlava solo di Dzeko o Suarez, spunta come un fulmine a ciel sereno il nome di Alvaro. Lo spagnolo, uscito solo oggi nei radar degli esperti di mercato, potrebbe già avere un accordo con la. Proprio ieri ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici aveva smentito la trattativa per Dzeko, parlando di “diversi nomi” e chiudendo definitivamente la pista Suarez. Proprio il Pistolero, diretto verso l’Atletico Madrid, avrebbe sbloccato la trattativa.inSecondo Sky Sport, ci sono pochi altri dettagli da risolvere. Domani l’attaccante spagnolo è atteso a ...

