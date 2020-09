Mondiali di ciclismo, Sagan non ci sarà (Di lunedì 21 settembre 2020) A Imola Sagan non ci sarà. L'alfiere della Bora-Hansgrohe, primo della storia a vincere per tre edizioni consecutive la gara in linea dei Campionati del Mondo, ha deciso di rinunciare alla prova ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 settembre 2020) A Imolanon ci sarà. L'alfiere della Bora-Hansgrohe, primo della storia a vincere per tre edizioni consecutive la gara in linea dei Campionati del Mondo, ha deciso di rinunciare alla prova ...

IMOLA - "Devo ancora provare il tracciato, ma per domenica mi aspetto una gara lunga e impegnativa, come quelle che piacciono a me". Non aveva ancora sulle spalle la maglia gialla quando Tadej Pogacar ...

Calendario Mondiali ciclismo Imola 2020: orari, programma, tv

Archiviato il Tour de France, è arrivato il momento del confronto diretto tra i più grandi ciclisti del pianeta, che da giovedì 24 settembre a domenica 27 settembre, si contenderanno i quattro titoli ...

Ciclismo, Mondiali 2020: il percorso di Imola ai raggi X. Due salite dure, arrivo in autodromo

Non ci sarà un attimo di respiro per coloro che saranno al via dei Campionati del Mondo su strada di Imola 2020. La rassegna iridata italiana, in programma da giovedì 24 settembre a domenica 27, si ap ...

