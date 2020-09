Milano, automobilista passa col semaforo rosso: ciclista lo prende a colpi di catena (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 settembre 2020 - E' stata un' infrazione al codice della strada - uno dei due è passato col rosso rischiando di scontrarsi con l'altro - a causare la rissa delle 19.15 di ieri in via ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 settembre 2020), 21 settembre 2020 - E' stata un' infrazione al codice della strada - uno dei due èto colrischiando di scontrarsi con l'altro - a causare la rissa delle 19.15 di ieri in via ...

Automobilisti vs ciclista. Lite, e qualche colpo, domenica sera a Milano, teatro di un incontro decisamente ravvicinato fra quattro uomini. A sfidarsi sono stati un 67enne, i suoi due figli di 21 e 27 ...

La moto che sbanda in curva. Il centauro che viene sbalzato contro due auto parcheggiate lungo il marciapiedi e poi sull’asfalto. La corsa in ambulanza e il ricovero in prognosi riservata per un traum ...

Tutto è cominciato con un litigio per la precedenza, tra un rider e due uomini a bordo di un'automobile. Poi gli animi si sono scaldati, sono partiti gli insulti ed è finita in rissa. Stavolta ad aver ...

