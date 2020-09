Milan | Ibrahimovic | “Voglio avere responsabilità Puntiamo in alto”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il primo successo delnella Serie A 2020/21 porta la firma di Zlatan. L'attaccante svedese realizza una doppietta che stende il Bologna a San Siro e trascina i rossoneri alla vittoria.caption id="attachment 1025073" align="alignnone" width="1024" Zlatan(Getty Images)/captionLE PAROLE DILo stessocommenta la prova della squadraese ai microfoni di Sky Sport: "Sto bene, sto lavorando. È la seconda partita ufficiale, avessi vent'anni avrei fatto altri due gol, ma per fortuna ne ho trentanove. Sono come Benjamin Button: nato vecchio, ma morirò giovane. A parte gli scherzi, la squadra ha lavorato bene: si vede che non siamo ancora al cento percento, ma era importante incominciare bene. ...