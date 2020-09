Milan cuore d’oro: invitati medici e operatori sanitari a San Siro (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Milan occuperà i mille posti a disposizione invitando medici e operatori sanitari: i protagonisti della lotta al Coronavirus a San Siro Anche San Siro così come gli altri stadi di Serie A si riempirà di tifosi, ma il Milan ha deciso di fare le cose in modo diverso. La società non metterà in vendita i biglietti ma inviterà medici, infermieri e operatori sanitari per la prima uscita contro il Bologna. Una scelta di cuore dei rossoneri che premieranno così i protagonisti della lotta al Coronavirus nella regione Lombardia. «Il pubblico presente potrà accedere da 3 ingressi distinti, dove si effettueranno tutte le procedure richieste, fra le ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Iloccuperà i mille posti a disposizione invitando: i protagonisti della lotta al Coronavirus a SanAnche Sancosì come gli altri stadi di Serie A si riempirà di tifosi, ma ilha deciso di fare le cose in modo diverso. La società non metterà in vendita i biglietti ma inviterà, infermieri eper la prima uscita contro il Bologna. Una scelta didei rossoneri che premieranno così i protagonisti della lotta al Coronavirus nella regione Lombardia. «Il pubblico presente potrà accedere da 3 ingressi distinti, dove si effettueranno tutte le procedure richieste, fra le ...

Debutto pieno di sapori forti questo del Milan e di Ibrahimovic. Perchè a Milano sale il grande amico fraterno Sinisa. Che da giorni sta studiando come fare div ...

Il calcio è un linguaggio con i suoi poeti e prosatori. Lo sosteneva uno dei più importanti intellettuali italiani del secolo scorso, Pier Paolo Pasolini, che aveva con il gioco del pallone un rapport ...

Milan Bologna si giocherà alle ore 20.45 di domani sera, quando le due formazioni daranno vita a San Siro al posticipo del lunedì che chiuderà (salvo i recuperi) il programma della prima giornata del ...

