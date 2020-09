Mattarella sciolga le Camere | sono incostituzionali Senaldi | la battaglia di Libero

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) "le. Nonpiù costituzionali". Pietro, direttore di, illustra in collegamento con Bruno Vespa a Porta a porta la prima pagina diin edicola martedì 22 settembre. Pd e M5s si trincerano dietro il 3-3 delle regionali che, formalmente, ha cristallizzato la situazione in uno stallo in cui tuttivincitori per qualche motivo. "Il Pd perché si tiene Toscana, Puglia e Campania - spiega-, la Lega perché a livello complessivo è stato un buon risultato, la Meloni perché si è presa le Marche, anche i 5 Stelle per il risultato del referendum". Ma è proprio il referendum, che ha sancito il trionfo dei Sì di chi vuole ...