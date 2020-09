M5S | l’ira di Corrao | «Per noi una disfatta senza precedenti | dobbiamo solo stare a testa bassa»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Durissima lettura dei risultati elettorali del M5S di Ignazio, europarlamentare grillino e volto noto del Movimento. In un lungo post affidato a Facebook,“smonta” anche i commenti di entusiasmo dei 5 Stelle per il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari. «Bisogna avere la maturità», dice infatti, «di dirci che il Sì alla riforma è lontano anni luce da poter essere considerato un voto ‘”a favore” del M5S o di chi lo gestisce. Come è facile capire dai risultati elettorali che invece sono il disastro più assoluto. Che ci sia euforia, tra i miei colleghi, per questo risultato, lo trovo fuori luogo e fuorviante. Perché oggi dovremmo tuttie ...