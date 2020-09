Internazionali BNL d’Italia 2020 | Pliskova | “Simona | sei troppo forte Peccato per l’infortunio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Grazie a coloro che sono venuti, è stato bello giocatore davanti a voi. Simona, sei: devo essere al 100% per giocare con te.per il mio infortunio“. Sono queste le parole di Karolina, uscita sconfitta e infortunata dalla finale deglidi Roma contro Simona Halep. “Voglio anche ringraziare il mio team – ha continuato la ceca – sempre al mio fianco durante quest’anno”. Infine un’elogio all’organizzazione e al torneo: “E’ difficile organizzare un torneo così importante in un in questo momento così difficile. E’ stata la mia seconda finale consecutiva qui a Roma, è un posto speciale per me: spero di tornare anche l’anno prossimo”.